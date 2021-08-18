В США рассказали об испытаниях российской ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает CNN.
Телеканал
Ранее глава Северного командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Глен Ван Херк рассказал, что крылатая ракета «Буревестник» позволит России при успешной доводке наносить удары с любого направления. По его словам, за последние несколько лет РФ развернула передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности. Кроме того, Москва готовится создать серию передовых вооружений, призванных гарантировать её способность доставлять ядерные боезаряды в США.