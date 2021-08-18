В США рассказали об испытаниях российской ракеты «Буревестник»

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает CNN.

Телеканал опубликовал якобы спутниковые снимки, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле. Эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее считают, что на кадрах имеются явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.

Ранее глава Северного командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Глен Ван Херк рассказал, что крылатая ракета «Буревестник» позволит России при успешной доводке наносить удары с любого направления. По его словам, за последние несколько лет РФ развернула передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности. Кроме того, Москва готовится создать серию передовых вооружений, призванных гарантировать её способность доставлять ядерные боезаряды в США.