В США рассказали, как Макрон подставил Украину NI: США пересмотрят расходы на Украину из-за слов Макрона о поддержке Китая

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

США могут пересмотреть свой статус ведущего донора Украины после высказывания президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Китай, пишет National Interest. Обозреватели издания Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс высказали мнение, что Белый дом недоволен нежеланием Европы вмешиваться в конфликт Соединенных Штатов с Китаем, который может обостриться из-за ситуации вокруг Тайваня.

Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине, — пишут авторы статьи.

Макрон во время своего официального визита в Пекин от лица Франции выразил поддержку политике единого Китая и заявил о необходимости мирного решения тайваньского кризиса. Обозреватели NI считают, что слова президента Франции подорвали позицию президента США Джо Байдена, называвшего украинский конфликт борьбой за демократию.

По мнению журналистов, Конгресс США должен запросить от администрации Байдена полный отчет об участии Франции и других стран Европы в финансировании Киева за период с конца февраля 2022 года. При этом палата представителей должна отказаться рассматривать запросы на дополнительную помощь для Украины до тех пор, пока не получит эти сведения, полагают авторы.

Ранее Тайбэй попросил разъяснений после слов Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт США и Китая из-за Тайваня. Глава тайваньского МИД Джозеф Ву отмечал, что позиция Макрона осталась непонятой, хотя французское правительство демонстрирует поддержку.