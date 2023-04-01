В США раскритиковали генерала Милли после слов о России Экс-разведчик Риттер: генерал Милли признает успехи РФ, чтобы удвоить военный бюджет США

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom раскритиковал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли об увеличении оборонного бюджета страны из-за успехов России. Он добавил, что представитель Пентагона намеренно отказался от слов «если» и «возможно» в отношении победы России против Украины. Он назвал увеличение оборонного бюджета до отметки $1,8 трлн чрезмерно высоким.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что когда Россия победит, нам придется удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества, которые получит Россия. Он вырастет с 880, почти 900 миллиардов — что уже слишком много, дамы и господа! Вот о чем сейчас говорит Пентагон, — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что вмешательство США в конфликт на Украине слишком дорого обойдется стране.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Он уверил, что ВСУ могут организовать наступление.