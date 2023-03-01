В США призвали не говорить о переговорах, чтобы не обижать Зеленского NYT: разговоры о переговорах разрушают моральный дух Киева

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель американской газеты The New York Times Брет Стивенс в своей статье написал, что предложение об урегулировании конфликта на Украине путем переговоров разрушает «моральный дух» Киева. Он уточнил, что мирные переговоры создадут еще больше проблем, так как они окажут негативное влияние на другие государства. Журналист пояснил, что Китай может понять, что США имеют свой предел в оказании военной поддержки Украине.

Урегулирование конфликта на Украине путем переговоров создаст больше проблем, чем решит. Китай поймет, что США имеют свой предел в оказании военной поддержки Киеву. Идея переговоров разрушает моральный дух Киева, за счет которого он выживает, — сказал Стивенс.

Он добавил, что эта тема также подрывают поддержку страны в американском обществе.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.