В США предупредили об опасности терактов в Стамбуле

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Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможных нападениях на церкви, синагоги и дипломатические представительства в Стамбуле, сообщает издание Al Arabiya English. Это второе подобное уведомление за четыре дня после инцидентов с сожжением Корана в Европе.

В пособии о безопасности посольство США сообщило, что «возможные неминуемые ответные атаки террористов» могут произойти в районах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в городских кварталах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом нападение на посольство страны и потребовал скорейшего расследования и наказания террористов, подчеркнув, что атаки на дипломатические представительства недопустимы. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего при атаке старшего лейтенанта Орхана Аскерова.