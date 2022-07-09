В США предрекли скорое завершение военной поддержки Украины Западом NYT: Запад не сможет долго оказывать Киеву поддержку на нынешнем уровне

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В долгосрочной перспективе США и их союзники едва ли будут иметь возможность продолжать оказывать Украине военную поддержку на нынешнем уровне. Такое мнение высказали авторы американской газеты The New York Times. Журналисты отметили неопределённость сроков завершения специальной операции на Украине и констатировали, что рано или поздно запасы оружия у Запада начнут иссякать.

Никто не может сказать, как долго это продлится и что еще [они] могут сделать, помимо прямого военного вмешательства. <...> Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать, — пишет издание.

В NYT подчеркнули: хотя США и выделили Украине $54 млрд в качестве военной и иной помощи, «никто не ожидает ещё одного чека на $54 млрд», когда эти деньги будут израсходованы.

Газета приводит мнение официальных лиц и аналитиков, которые отмечают, что «на фоне нарастания усталости от войны по обе стороны Атлантики сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно». Одобренная Конгрессом США военная помощь, по ряду оценок, продлится как минимум до второго квартала 2023 года.

Вопрос в том, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов, — резюмирует издание.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $400 млн. По данным Минобороны страны, в новый пакет военной помощи должны войти четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS на колёсном шасси, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. Таким образом общее число РСЗО на Украине достигнет двенадцати.