https://static.news.ru/photo/a21a7bb6-c489-11e9-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com

Глава Пентагона Марк Эспер предложил условие для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, необходимо включать в новый документ «всё новое оружие России».

Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США, — заявил Эспер в интервью Fox News.

Он также предположил, что Москва имеет на вооружении крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, подпадавшие под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которые направлены в сторону Европы.

При этом глава Пентагона не объяснил, каким образом могут быть объединены в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Вашингтон 18 августа провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД. При этом 21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён.

Ранее News.ru писал о том, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.