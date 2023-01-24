В США перечислили мощное оружие, которое НАТО может передать Украине The Hill: Запад должен передать Украине ракеты ATACMS и истребители

Фото: US Air Force

Украине необходимо поставлять самое мощное оружие США и стран Запада, считают журналисты американского издания The Hill. В числе вооружения ВСУ должны оказаться управляемые артиллерийские снаряды, ракеты ATACMS большой дальности, средства радиоэлектронной борьбы, истребители и беспилотники, цитирует слова авторов публикации «ПолитРоссия».

Ракеты большей дальности, включая ATACM, беспилотные летательные аппараты, такие как MQ-9 Reaper, и истребители F-16, помогли бы Украине сражаться, как НАТО... Правительство США должно способствовать обновлению ВСУ, а затем извлекать из этого уроки, — заявляют авторы статьи.

В статье выразили мнение, что США и НАТО слишком осторожны в поставках вооружения ВСУ. Издание напомнило, что администрация президента США Джо Байдена предала Украине бронемашины Bradley, но этого для Киева мало. Авторы публикации считают, что поставки мощного оружия ВСУ могли бы повысить возможности боевиков.

Издание The Hill ранее написало о недовольстве Киева отказом Вашингтона поставлять технику, которая позволила бы начать полномасштабное наступление на Крым. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике.