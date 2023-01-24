Решение Белого дома по Крыму вывело Зеленского из себя Hill: Украина недовольна отказом США отправить оружие ВСУ для наступления на Крым

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев недоволен неготовностью Вашингтона поставлять ВСУ технику, которая позволит организовать полномасштабное наступление на Крым, пишет обозреватель Лаура Келли в статье для издания Hill. Она подчеркивает, что США против отправки оружия дальнего радиуса действия, что злит президента Украины Владимира Зеленского, который уверен, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике, позволяющей начать боевые действия в Крыму.

Президент Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию помощи Украине в захвате Крыма, — пишет колумнист.

Автор поясняет, что нежелание США отправлять Украине дальнобойное вооружение основано на страхах США перед эскалацией конфликта с Россией, а также на сомнениях Вашингтона в возможностях украинской армии.

Пентагон считает невыполнимыми намерения Зеленского взять контроль над Крымом военным путем, резюмировала Келли.

Ранее ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс заявил, что отказ Германии и Соединенных Штатов в поставке танков Leopard 2 и Abrams украинским военным может привести к скорой победе России в военном конфликте. По его мнению, если Украина будет обладать тяжелым вооружением для самообороны, Россия не станет расширять периметр боевых действий. Он подчеркнул, что в случае провала второго шанса у Украины не будет.