«Второго шанса не будет»: в США назвали причину возможного поражения Киева Hill: отказ Германии и США поставлять танки на Украину может привести к победе России

Фото: Sgt. Joshua Wooten/Keystone Press Agency/Global Look press

Отказ Германии и Соединенных Штатов в поставке танков Leopard 2 и Abrams украинским военным может привести к скорой победе России в военном конфликте, предположил в статье для Hill ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс. По его мнению, если Украина будет обладать тяжелым вооружением для самообороны, Россия не станет расширять периметр боевых действий. Он подчеркнул, что в случае провала второго шанса у Украины не будет.

Ради бога, США должны передать Украине некоторое количество танков Abrams и сделать все необходимое, чтобы облегчить передачу украинцам Leopard 2, пока не стало слишком поздно. Украинцы доказали, что способны преодолевать любые технические проблемы <...> Мы просто не можем позволить Путину победить, затягивая войну до тех пор, пока Запад не выдохнется. Второго шанса не будет, и окно успеха сужается, — утверждает Джонс.

Он подчеркнул, что стратегия «красной линии» серьезно подорвала боеспособность Украины. По его мнению, сейчас необходимо передать ВСУ всю необходимую военную технику.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон в настоящий момент не видит смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.