В США перечислили главные сложности контрнаступления ВСУ CNN: отсутствие фактора внезапности и оборона ВС РФ осложнят украинское контрнаступление

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Сложный комплекс российской линии обороны, а также отсутствие элемента неожиданности станут главными факторами, которые осложнят украинское контрнаступление, несмотря на оснащенность ВСУ западным вооружением, сообщает телеканал CNN. По словам автора материала, для украинских военных преодоление обороны ВС РФ станет «огромным испытанием». Он пояснил, что у российского командования было много времени, чтобы подготовиться к любой атаке противника.

Первая трудность, с которой, вероятно, придется столкнуться украинским формированиям — ​сложный комплекс российской линии обороны, прорваться через который будет огромным испытанием. У ВС РФ было достаточно времени, чтобы подготовиться к наступательной активности противника, — сказано в публикации.

Издание при этом отмечает, что наступление украинских подразделений рискует «превратиться в бой на уровне дивизии», так как ВСУ в этом случае, по мнению журналистов, увязнут. Отмечается, что для предотвращения этого необходимо нанести «сконцентрированный и мощный первый удар».

Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.