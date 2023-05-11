В США определились с новой главной целью в борьбе с Россией Глава Минфина США Йеллен назвала главной целью борьбу с обходом антироссийских санкций

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Вашингтон призывает своих союзников по G7 ограничить возможности России по обходу санкций и эти усилия должны стать главной целью экономической войны, считает министр финансов США Джанет Йеллен. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание Bloomberg, эта тема должна стать основной на встрече глав минфинов и центробанков стран «Большой семерки» 11 мая в японском городе Ниигата.

Поскольку эти санкции оказывают влияние, Россия пытается их обойти. В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции, — заявила ранее Джанет Йеллен.

Как уточняет издание, американский министр на встрече предложит план, который должен подтолкнуть сторонников США к ликвидации лазеек. План предполагает улучшение обмена информацией между странами, которые ввели санкции против Москвы, усиление давления на компании, допускающие или содействующие уклонению от санкций, и перекрытие конкретных каналов, которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих вооруженных сил».

При этом отмечается, что Йеллен воздержалась от предложений ввести санкции против третьих стран, которые помогают России обходить ограничения.

Ранее экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис заявил, что антироссийские санкции не нанесли ожидаемого ущерба Москве, вместо этого подтолкнув другие страны к отказу от доллара США. По его словам, доля американской валюты в мировых резервах сократилась на 8% за последний год.