В США одобрили заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО Комитет сената США одобрил заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

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Комитет сената США по международным отношениям принял единогласно резолюцию, которая призывает НАТО в кратчайшие сроки принять Финляндию и Швецию в Альянс. Высокопоставленный член комитета Джим Риш заявил, что принятие резолюции указывает на двухпартийную поддержку вопроса укрепления Североатлантического альянса. Политик при этом назвал Швецию и Финляндию «идеальными кандидатами» на эту роль, пишет ТАСС.

Принятие комитетом этой резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления Альянса, — поделился Риш.

В конгрессе уверены, что заявки Финляндии и Швеции легко получат требуемое одобрение сената США в две трети голосов.

В пресс-службе МВД Финляндии ранее сообщили, что власти планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы. Глава МВД республики Криста Микконен заявила, что этими действиями Финляндия сможет защитить себя от «угрозы гибридного характера», в том числе с «использованием миграционного вопроса для защиты от политического давления».