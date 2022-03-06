В США объяснили, почему стоит сохранять дипломатические отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишинёве заявил, что необходимо сохранять дипломатические отношения Соединённых Штатов с Россией для возможности оказания помощи американским гражданам, находящимся на российской территории, сообщило РИА Новости. Блинкен призвал граждан США воздержаться от поездок в Россию, а тем американцам, кто сейчас там находится, порекомендовал покинуть российскую территорию из-за ограниченных возможностей для оказания помощи своим гражданам.

Мы призвали граждан США немедленно покинуть территорию РФ, поскольку наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены, также мы призвали их воздержаться от поездок в Россию. В то же время важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь, — сказал Блинкен.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В связи с этим Евросоюз и другие страны Запада согласовали «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение Путина о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев». Visa и Mastercard также приняли решение приостановить свою работу в России.