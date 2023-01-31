США впервые обвинили Россию в нарушении ДСНВ WSJ: Госдеп США впервые обвинил Россию в нарушении ДСНВ

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора СНВ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ведомства, направленный в конгресс. Суть претензии, по данным издания, заключается в том, что Москва отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. По мнению американских дипломатов, отсутствие инспекций «затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией».

Это первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора, заключенного в 2011 году, — сказано в публикации.

Источник газеты в свою очередь отметил, что Вашингтон ценит соглашение и для российской стороны есть «четкий путь к его соблюдению».

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Россия готова к отсутствию соглашения с США по контролю над вооружениями после 2026 года, когда истечет срок Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. По его словам, такой сценарий может реализоваться по вине Вашингтона, в то время как Москва хотела бы начать работу над новым уравнением безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.