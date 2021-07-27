В США назвали опасность штамма «дельта» для вакцинированных

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В 2020 году США перехватили около Аляски рекордное со времён Холодной войны число военных самолётов России. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут на круглом столе, посвящённом арктической стратегии военно-воздушного министерства США, сообщает РИА Новости.

Наблюдается тенденция потепления [климата в Арктике], что способствует росту активности. Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолётов рядом с...