В США назвали опасность штамма «дельта» для вакцинированных

Глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что некоторые полностью вакцинированные люди могут стать переносчиками индийского штамма коронавируса. На брифинге она отметила, что новые научные данные говорят о том, что «дельта» ведёт себя иначе, чем другие штаммы, сообщает РИА Новости.
Информация о штамме «дельта», полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом «дельта» после вакцинации, могут передавать его другим, — пояснила глава CDC.
Валенски добавила, что благодаря вакцинации предотвращаются тяжёлое течение болезни, госпитализация и смерть.
Ранее стало известно, что «дельта»-штамм в отличие от других мутаций вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. По словам телеведущего, сегодня нет достоверных сведений о том, что этот штамм предстaвляет серьёзную угрозу для несовершеннолетних, однако и специфических средств защиты дeтей от штамма нет.