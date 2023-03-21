В США назвали мотивы дружбы России и Китая Представитель Белого дома Кирби: сближение России и Китая — это брак по расчету

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Браком по расчету назвал в эфире MSNBC сближение КНР и России координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности при Белом доме США Джон Кирби. По его словам, двум государствам выгодно сотрудничество в свете текущей геополитической обстановки: Пекину нужна Москва, чтобы «потеснить лидерство США по всему миру», а Москве необходима со стороны КНР помощь с вооружением.

Притом что эти страны могут, конечно, иметь двусторонние отношения, мы не рассматриваем эти переговоры и растущую близость этих двух стран как нечто большее, чем брак по расчету, — заявил Кирби.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву с трехдневным визитом. На сегодня с ним встретились президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.

21 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не должен поставлять вооружения России, так как это будет поддержкой «необоснованной агрессии». По его мнению, такой шаг КНР только затянет конфликт. При этом Столтенберг уточнил, что у Альянса нет какой-либо информации, указывающей на передачу Китаем оружия для России.