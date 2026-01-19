В США назвали действия ЕС на переговорах по Украине «ядовитыми пилюлями» Politico: ЕС намеренно нарушал красные линии России на переговорах по Украине

Участники переговоров по Украине от Евросоюза намеренно нарушали «красные линии» России, препятствуя урегулированию конфликта, заявил американский аналитик Куинси Закари Пайкин в статье для газеты Politico. По его мнению, действия ЕС в ходе переговоров могли служить как средством давления, так и способом выиграть время для наращивания военного потенциала.

[Евросоюз] все чаще пытался подмешать в переговоры ядовитые пилюли, переходя красные линии России — как в случае с предложением «коалиции желающих» разместить силы сдерживания на Украине, — заявил Пайкин.

Он добавил, что странам ЕС сложно представить компромисс с Москвой после десятилетий заявлений о том, что Россия не имеет права голоса по украинскому вопросу. По мнению Пайкина, подобные действия могут быть не только проявлением конфронтации, но и попыткой Европы выиграть время для усиления своего военного потенциала.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия начнет физически выталкивать своих оппонентов за красные линии, если конфронтация Москвы с Западом продолжит усугубляться. Дипломат подчеркнул, что западные страны пытаются навредить России, пренебрегая ее интересами безопасности и Москва в ответ вынуждена предпринимать соответствующие действия или делать предупреждения.