В США до ноября прояснят требования для въезда привитых «Спутником V»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:46, 05 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об отношении к сертификату о прививке российским препаратом «Спутник V» после введения в США требований о вакцинации для прибывающих в страну. По её словам, до ноября медицинский регулятор США определится, считать ли вакцинацию «Спутником V» основанием для въезда в страну, сообщает РИА Новости.
Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор, — пояснила Псаки на брифинге.
Ранее стало известно, что власти Катара разрешили въезд в страну гражданам, привитым вакцинами «Спутник V» и Sinopharm. Новые поправки в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступают в силу 6 октября.