В США до ноября прояснят требования для въезда привитых «Спутником V»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала об отношении к сертификату о прививке российским препаратом «Спутник V» после введения в США требований о вакцинации для прибывающих в страну. По её словам, до ноября медицинский регулятор США определится, считать ли вакцинацию «Спутником V» основанием для въезда в страну, сообщает РИА Новости.

Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор, — пояснила Псаки на брифинге.

Ранее стало известно, что власти Катара разрешили въезд в страну гражданам, привитым вакцинами «Спутник V» и Sinopharm. Новые поправки в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступают в силу 6 октября.