В список санкций США по Навальному вошли фигуранты списка по делу Скрипалей

https://static.news.ru/photo/c908cc42-7b8e-11eb-a004-96000091f725_660.jpg Солсбери. Март 2018 Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В санкционный список США по оппозиционеру Алексею Навальному вошли российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Против них уже действовали ограничения по делу Скрипалей.

Сегодня Госдепартамент внёс в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны. ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом Мишкину и Чепиге вменяется участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки.

Таким образом, против ФСБ и ГРУ на настоящий момент действуют санкции по киберсфере, нераспространению и по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а против Чепиги и Мишкина — по нераспространению и CAATSA.

Власти Великобритании утверждают, что в марте 2018 года бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери агентами российских спецслужб Мишкиным и Чепигой. Москва неоднократно отрицала свою причастность, утверждая, что никаких доказательств нет. В настоящее время неизвестно, где точно находятся Скрипали. До недавнего времени от них не было никаких вестей, даже высказывались предположения, что Сергей и Юлия умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что её дядя вместе с дочерью Юлией пока опасаются приезжать в Россию. Ей ничего не известно о его планах на Новый год, но экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.