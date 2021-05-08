В Совфеде вспомнили о нарушенном обещании НАТО насчёт Эстонии

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Сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT назвал провокацией американские военные учения в Эстонии, в которых принимают участие более 700 десантников, прибывших из-за океана.

Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой. Причём когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас её превращают в активную мишень для возможного ответного удара. Вот она, двойная мораль, — подчеркнул сенатор.

Он считает недопустимыми такие действия со стороны Белого дома. По его мнению, Вашингтон подобными действиями пытается спровоцировать Москву «на какие-то действия». Это даст повод для новых обвинений России в агрессии с последующим введением санкций.

Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса, и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.