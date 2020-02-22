https://static.news.ru/photo/8e6e4780-55a9-11ea-b26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отверг обвинения в том, что Россия распространяет слухи об ответственности США за вспышку коронавируса.

Таким образом он ответил на обвинения, распространённые Госдепом, что Россия развернула в интернете кампанию по обвинению США во появлении COVID-19.

Я считаю, что у коронавируса природное происхождение, — сказал Рязанский РИА Новости .

Он добавил, что его коллеги с этим согласны и что он ни от кого не слышал о том, что за вспышкой коронавируса может стоять США. Более того, он привёл слова врача, который ещё полгода назад рассказал на заседании комитета об эпидемии африканской чумы у свиней в Китае.

Крупным эпидемиям зачастую предшествуют массовые заболевания у животных, поскольку животный мир более чутко реагирует на различные инфекции, — отметил Рязанский.

NEWS.ru сообщал, что китайские учёные выяснили, что коронавирус начал передаваться от человека к человеку в ноябре или начале декабря 2019 года, ещё до вспышки эпидемии, которая произошла 31 декабря.