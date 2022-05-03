В СКР назвали объём финансирования США биологических программ на Украине Бастрыкин: объём финансирования США биопрограмм на Украине составил более $224 млн

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В ходе расследования уголовного дела по факту разработки биологического оружия массового поражения на Украине Следственный комитет РФ выяснил, что объём финансирования США данной деятельности превышает $200 млн, заявил в интервью RT глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, финансовое обеспечение и контроль за разработками осуществлялись Пентагоном и связанными с ним организациями.

Следствием установлено, что с 2005 года объём финансирования Соединёнными Штатами биологических программ на Украине составил более $224 млн, — сказал он.

По информации Бастрыкина, США вели работы по модернизации и переоснащению порядка 30 научных учреждений Минздрава и Минсельхоза Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.

Благодаря полученным документам был установлен круг лиц, причастных к военной биологической деятельности на Украине, в их числе сотрудники Пентагона и представители американских компаний, которые являлись подрядчиками ведомства, подчеркнул глава СКР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет постоянно поднимать тему военно-биологической деятельности США на Украине во время заседаний Совбеза ООН, так как она напрямую связана с угрозами для международной безопасности. Он добавил, что Россию интересует работа подконтрольных США лабораторий на территории бывшего СССР, поскольку зачастую руководство этих стран не знает о существовании подобных объектов.