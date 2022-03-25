Лавров: Россия будет постоянно поднимать тему биолабораторий в Совбезе ООН

Россия будет постоянно поднимать тему военно-биологической деятельности США на Украине во время заседаний Совета Безопасности ООН, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, именно в таком ключе Москва будет ставить вопросы о военно-биологической деятельности по всему миру, в особенности на территории бывшего СССР.

Мы эту проблему поставили в Совете Безопасности ООН, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками и угрозами для международного мира и безопасности, — подчеркнул министр.

Он отметил, что Москву интересует работа подконтрольных США лабораторий на территории бывшего СССР. Лавров добавил, что зачастую руководство стран, где размещаются американские биолаборатории, не знает о существовании подобных объектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты пытаются переключить внимание от биолабораторий на Украине, говоря о якобы угрозе применения химоружия со стороны России. По его словам, Минобороны России продолжает анализировать информацию по биолабораториям и Москва намерена потребовать от Вашингтона объяснений, в том числе относительно причастности к их деятельности сына действующего президента США. В этом же направлении, по его словам, намерен действовать и Китай.