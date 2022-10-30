В СКЦ не смогли договориться о движении судов в рамках «продуктовой сделки»

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Представители сторон в Совместном координационном центре в Стамбуле не сумели договориться о движении судов в рамках так называемой «черноморской зерновой инициативы» 30 октября. Об этом рассказала представитель СКЦ Исмини Палла, ее слова приводит РИА Новости.

В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги, — сказала Палла.

Она также добавила, что 29 октября девять судов, пять из которых из Украины и четыре прибывающих туда, успешно прошли морской гуманитарный коридор, установленный центром.

При этом, по словам представителя СКЦ, есть еще более десяти судов, ожидающих входа в коридор.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.