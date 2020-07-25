В сирийском Тартусе прошёл парад российских кораблей

https://static.news.ru/photo/36d744ec-cf2d-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В честь дня ВМФ в сирийском порту Тартус прошёл парад российских военных кораблей. В праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ РФ, 14 российских летательных аппаратов ВКС и морской авиации, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Новороссийск», фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», а также суда вспомогательного флота — киллекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36, — сообщили в Минобороны.

Принимал парад командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, командовал парадом капитан 1 ранга Сергей Тронев. После обхода строя кораблей на борту фрегата «Адмирал Макаров» состоялась церемония награждения военных моряков.

После завершения торжественной части начался военно-спортивный праздник, в котором приняли участие вертолёты морской и армейской авиации — Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35, бомбардировщики Су-24, самолёты Су-34, Су-35, А-50, Ан-26 и Ан-72 ВКС России.

Как писал NEWS.ru, 26 июля в 11:00 в акватории Большого Кронштадтского рейда начался Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. В торжественном мероприятии принимают участие 46 кораблей, катеров и судов. В их числе — фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавляет первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Кроме морской части у парада будет и воздушная. В ней поучаствуют более 40 единиц техники. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.