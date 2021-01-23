В Швейцарии после вакцинации от COVID умерли пять человек

https://static.news.ru/photo/d06a4ba0-5cc6-11eb-8b89-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/LAURENT GILLIERON/ТАСС

В Швейцарии пять человек в возрасте от 84 до 92 лет скончались после вакцинации от коронавируса. Подчёркивается, что инциденты не связаны с вакцинацией, а вызваны сопутствующими заболеваниями.

Несмотря на хронологическую корреляцию с вакцинацией, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти, — говорится в заявлении швейцарского фармацевтического регулятора Swissmedic.

Стоит напомнить, что население Швейцарии начали прививать от коронавируса ещё в декабре 2020 года. Сейчас для экстренного применения применяются вакцины от американского производителя Pfizer и от компании Moderna.

На сегодняшний день Swissmedic получило порядка 42 отчётов о возможных побочных эффектах от вакцинации.

Большинство сообщений (62%) не были серьёзными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний; 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьёзные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом, — говорится в сообщении компании, которое передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Италии готовят судебные иски в отношении американской фармкомпании Pfizer в связи с несоблюдением корпорацией согласованных сроков и объёмов поставок вакцины от коронавируса в страну. О планах Рима судиться в Pfizer заявил министр Италии по региональным вопросам Франческо Бочча.

Иски связаны с тем, что Pfizer в одностороннем порядке, не предупредив итальянское правительство, сократила объёмы поставок вакцины от коронавируса в страну. Сокращение поставок ставит под угрозу кампанию по массовой вакцинации населения в стране, стартовавшей в конце декабря.