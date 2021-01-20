Рим планирует судиться с Pfizer из-за срыва сроков поставок вакцины

https://static.news.ru/photo/05f7f65a-5b14-11eb-b7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vito Corleone/Global Look Press

Власти Италии готовят судебные иски в отношении американской фаркмкомпании Pfizer в связи с несоблюдением корпорацией согласованных сроков и объёмов поставов вакцины от коронавируса в страну. О планах Рима судиться в Pfizer заявил министр Италии по региональным вопросам Франческо Бочча.

Иски связаны с тем, что Pfizer в одностороннем порядке, не предупредив итальянское правительство, сократила объёмы поставок вакцины от коронавируса в страну. Сокращение поставок ставит под угрозу кампанию по массовой вакцинации населения в стране, стартовавшей в конце декабря, пишет ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии Доменико Аркури отметил, что на текущей неделе поставки были сокращены на 29%, и в дальнейшем объём получаемых медикаментов будет снова уменьшен на следующей неделе.

Вакцинация населения от коронавируса в Италии началась 27 декабря. В стране одобрено применение двух препаратов — вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech, а также препарат компании Moderna. Тем жителям Италии, которые на старте вакцинации сделали первую прививку от COVID-19, подходит время ставить вторую, отмечается в сообщении.

В общей сложности Италия рассчитывает на поставки вакцин от COVID от шести производителей, в том числе от британо-швейцарской AstraZeneca. Регулятор ЕС рассмотрит вопрос о допуске этого препарата на рынок ЕС 29 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов вакцина у него не вызвала. В ближайшее время глава дипмиссии Италии собирается сдать тест на антитела, чтобы определить их уровень в организме.