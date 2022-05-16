В Швеции раскритиковали решение властей вступить в НАТО Лидер Левой партии Швеции Дадгостар раскритиковала решение властей вступить в НАТО

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Лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар заявила, что членство страны в НАТО может привести к эскалации на севере Европы. Она назвала решение правящей партии «неправильным путём». Она отметила, что Швеция находилась вне военных блоков на протяжении более 200 лет, что позволяло ей избегать войны, пишет ТАСС.

Швеция была неприсоединившейся в военном отношении более 200 лет, и этот путь удерживает нашу страну от войны. Социал-демократы теперь хотят выбросить это за борт, — рассказала Дадгостар.

С ней согласилась лидер Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи, которая задалась вопросом о том, как Швеция сохранит независимость в принятии решений при давлении партнёров по Альянсу. Оба лидера отметили, что главная опасность — это ядерное оружие, которое могут разместить на территории страны.

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман ранее заявил, что страна рассчитывает на единство НАТО при решении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Дипломат при этом отметил, что членам Альянса предстоит выслушать позицию Турции. Он выразил уверенность в том, что Стокгольм и Рейкьявик разделяют одни и те же ценности со странами НАТО.