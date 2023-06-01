В Швеции признали победу за Путиным из-за вопроса членства в НАТО Глава МИД Швеции: затягивание вступления Швеции в НАТО — это победа Путина

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Затягивание вступления Швеции в Североатлантический следует рассматривать как победу России. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, передает ТАСС. Об этом диппредставитель заявил на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО в Осло 1 июня.

Любые действия [участников НАТО], которые создадут препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для [президента РФ Владимира] Путина. Пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение [королевства] к НАТО. Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы придем к согласию [по этому вопросу], — заявил Билльстрем.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Тогда заявку Швеции заблокировала Турция из-за того, что скандинавская страна не выдает Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть подтверждено членство Швеции в Альянсе. Эта встреча пройдет в столице Литвы 11–12 июля.

В апреле министерство иностранных дел Швеции сообщило, что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства при этом признали, что Швеция вступает в Альянс без формальных оговорок.