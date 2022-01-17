В Швеции обнаружили новую мутацию «омикрон»-штамма

Новая мутация «омикрон»-штамма была обнаружена в Академической лаборатории в городе Упсале. Как сообщила газета Upsala Nya Tidning, новый подвид был зарегистрирован у трёх человек, он получил название BA.2.

У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, — заявил представитель лаборатории Матс Мартинель.

Он отметил, что пока об этой мутации известно очень мало. Отмечается, что ранее она была обнаружена в Дании, Норвегии и в Кaлькутте, где за короткое время распространилась очень широко. Пока нeизвестно, может ли быть новый подвариaнт более опасным или будет ли он быстро распространяться в Швеции.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

В свою очередь российский врач Сергей Вознесенский заявил, что после окончания пандемии коронавируса рано или поздно появится новый инфекционный возбудитель.