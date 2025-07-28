В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей

На переговорах с американским лидером Дональдом Трампа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сидела «как прогулявшая урок школьница», написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, в действиях председателя Еврокомиссии политика полностью подменила экономику.

Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница — не хватало только заискивающего «папочка», — отметил сенатор.

Ранее по итогам переговоров с президентом США фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия согласилась полностью отказаться от российских нефти и газа в обмен на снижение американских пошлин с 30% до 15%. Страны ЕС продолжают закупать энергоносители, но теперь перейдут на «более качественные» американские поставки. По словам главы Еврокомиссии, российские нефтепродукты все еще попадают в ЕС «через черный ход». Новое соглашение должно полностью исключить эту практику.

До этого Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, ввозимые в США. При этом тарифы на американский экспорт в ЕС отсутствуют. Американский лидер назвал соглашение историческим достижением. Новые ставки не коснутся европейских стали, алюминия и фармпродукции.