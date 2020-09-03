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В Сети раскритиковали Трампа за туфли с высоким каблуком

18:00, 03 сентября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время визита в город Кеношу, штат Висконсин, был запечатлён фотографом в туфлях на высоком каблуке, которые стали поводом для обсуждения в Сети.

Трамп совершил визит в Кеношу в связи с массовыми беспорядками в городе после того как местные полицейские открыли огонь по чернокожему. Из-за инцидента в городе начались столкновения между гражданскими и полицией. В Кеношу были введены силы Нацгвардии.

На фотографии, попавшей в Сеть, президент США одет в синий костюм с красным галстуком и чёрные туфли на каблуке, высоту которого пользователи Twitter оценили в 10 сантиметров, пишет Lenta.Ru.

Зачем он надел каблуки? Я понимаю, когда ему делают тонну макияжа и надевают парик, но каблуки, — пишут в Twitter.

Некоторые даже сравнивают каблук президента со шпилькой на женских туфлях.

Каблуки, утягивающее бельё и памперс — я уверен, он там тоже есть, — отмечает ещё один пользователь.

Ранее NEWS.ru писал, что президент подтвердил намерение посетить Кеношу вопреки просьбам губернатора Висконсина Тони Эверса, просившего Трампа воздержаться от визита.

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