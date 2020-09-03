В Сети раскритиковали Трампа за туфли с высоким каблуком

Президент США Дональд Трамп во время визита в город Кеношу, штат Висконсин, был запечатлён фотографом в туфлях на высоком каблуке, которые стали поводом для обсуждения в Сети.
Трамп совершил визит в Кеношу в связи с массовыми беспорядками в городе после того как местные полицейские открыли огонь по чернокожему. Из-за инцидента в городе начались столкновения между гражданскими и полицией. В Кеношу были введены силы Нацгвардии.
На фотографии, попавшей в Сеть, президент США одет в синий костюм с красным галстуком и чёрные туфли на каблуке, высоту которого пользователи Twitter оценили в 10 сантиметров, пишет Lenta.Ru.