https://static.news.ru/photo/ab7d5f62-bc63-11e9-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ringshaming

Интернет-пользователи высмеяли необычное помолвочное кольцо, на котором расположены три зелёных камня, причём средний можно увидеть лишь сбоку или сверху. Его фото разместили в Facebook .

Ободок ювелирного украшения инкрустирован мелкими синими камнями. По мнению владельца, уникальность кольца состоит в том, что его можно рассмотреть только с определённого угла. В ответ некоторые комментаторы заявили, что оно ужасно со всех сторон. Другие юзеры отметили, что кольцо невозможно будет чистить и оно быстро потускнеет.

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