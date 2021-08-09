В Сети появились видео с места ДТП в Турции с 14 погибшими

ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и ещё 18 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее в генконсульстве РФ в Стамбуле заверили, что россиян среди пассажиров разбившегося автобуса не было.
В начале августа в Анталье разбился автобус, который вёз в аэропорт 22 туристов из Самарской области. Тогда жертвами аварии стали три человека, а остальные получили травмы различной степени тяжести.