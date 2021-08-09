В Сети появились видео с места ДТП в Турции с 14 погибшими

В Интернете появились два видео с места ДТП в Турции, жертвами которого стали 14 человек. Кадры опубликовал в Twitter телеканал Haber Canlı.

В первом ролике спасатели переносят тело одного из погибших, а также показан разбитый автобус. На втором заметно пробитое дорожное ограждение и видно, как автобус грузят на тягач.

BalÄ±kesirâde yolcu otobÃ¼sÃ¼ yoldan Ã§Ä±karak takla attÄ±. Kaza sonucu 11 kiÅi olay yerinde, 3 kiÅi hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. DetaylarÄ± @trthaber muhabiri Ferhat Ãzkaner aktardÄ±. https://t.co/hISOCtbFXT pic.twitter.com/rSaeIjPltE — TRT Haber CanlÄ± (@trthabercanli) August 8, 2021

BalÄ±kesir'de yolcu otobÃ¼sÃ¼ takla attÄ±. Saat 04.40 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada 11 kiÅi olay yerinde, 4 kiÅi hastanede yaÅamÄ±nÄ± yitirdi. DetaylarÄ± @trthaber muhabiri Ferhat Ãzkaner aktardÄ±. https://t.co/2tvlCnBhoR pic.twitter.com/LPXwmPWDWW — TRT Haber CanlÄ± (@trthabercanli) August 8, 2021

ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и ещё 18 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в генконсульстве РФ в Стамбуле заверили, что россиян среди пассажиров разбившегося автобуса не было.

В начале августа в Анталье разбился автобус, который вёз в аэропорт 22 туристов из Самарской области. Тогда жертвами аварии стали три человека, а остальные получили травмы различной степени тяжести.