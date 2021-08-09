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В Сети появились видео с места ДТП в Турции с 14 погибшими

13:07, 08 августа 2021
В Сети появились видео с места ДТП в Турции с 14 погибшими
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В Интернете появились два видео с места ДТП в Турции, жертвами которого стали 14 человек. Кадры опубликовал в Twitter телеканал Haber Canlı.

В первом ролике спасатели переносят тело одного из погибших, а также показан разбитый автобус. На втором заметно пробитое дорожное ограждение и видно, как автобус грузят на тягач.

ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и ещё 18 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее в генконсульстве РФ в Стамбуле заверили, что россиян среди пассажиров разбившегося автобуса не было.

В начале августа в Анталье разбился автобус, который вёз в аэропорт 22 туристов из Самарской области. Тогда жертвами аварии стали три человека, а остальные получили травмы различной степени тяжести.

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