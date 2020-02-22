https://static.news.ru/photo/b8945b42-5592-11ea-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Украинцы в Интернете обсуждают слова первого президента страны Леонида Кравчука о том, что тот не верит в понижение пенсий в стране. О существовании такой возможности говорила заместитель министра соцполитики Наталья Ненюченко.

Пользователи Сети с иронией отметили, что с «разрушенным производством» на Украине пенсии действительно должны увеличиться.

Кто из них прав? Профильный чиновник или человек с улицы? Дикое поле, - пишут в соцсетях.

Около 82% украинцев получают пенсию ниже 4000 гривен (10,5 тысячи рублей). По словам заместителя министра соцполитики, эта сумма в дальнейшем будет падать из-за теневой занятости и неуплаты налогов. Наталья Ненюченко также отметила, что в стране фактически не работает система негосударственного пенсионного обеспечения, в которой участвуют лишь 5% работников. При этом большинство из них платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере, писал NEWS.ru.