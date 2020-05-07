В Сети опубликовано фото военных кораблей НАТО у границ России

https://static.news.ru/photo/109375a2-907c-11ea-a299-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/o_gilvi

Впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.

Эскадру сопровождает судно снабжения ВМС США Supply. Кадры с эсминцами были опубликованы в Сети.

Ð­ÑÐºÐ°Ð´ÑÐ° ÐÐÐ¢Ð Ð² ÐÐ°ÑÐµÐ½ÑÐµÐ²Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾ÑÐµ. Ð¤Ð¾ÑÐ¾: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet pic.twitter.com/hT544PUK1A — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 7, 2020

После того как флот НАТО вошёл в Баренцево море, его тут же взяли на сопровождение корабли и средства наблюдения Северного флота РФ.

Кроме того, в настоящее время в Баренцевом море на военных учениях находится российский ракетный крейсер «Маршал Устинов». В море судно отработает плановые задачи боевой подготовки. В ходе проведения корабельных учений экипаж выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщал NEWS.ru.