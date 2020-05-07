В Сети опубликовано фото военных кораблей НАТО у границ России

Впервые с 1980-х годов флот НАТО зашёл в воды Баренцева моря. Эскадра в составе эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» и британского корабля «Кент» направилась в северные воды для обеспечения безопасности за Северным полярным кругом. Об этом заявило командование Шестого флота.
Эскадру сопровождает судно снабжения ВМС США Supply. Кадры с эсминцами были опубликованы в Сети.
После того как флот НАТО вошёл в Баренцево море, его тут же взяли на сопровождение корабли и средства наблюдения Северного флота РФ.
Кроме того, в настоящее время в Баренцевом море на военных учениях находится российский ракетный крейсер «Маршал Устинов». В море судно отработает плановые задачи боевой подготовки. В ходе проведения корабельных учений экипаж выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщал NEWS.ru.