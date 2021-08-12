В СБУ сообщили о задержании российского агента

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Контрразведчики СБУ сообщили, что обнаружили и задержали агента российской военной разведки, временно проживающего на территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По заявлению украинской стороны, агент периодически выезжал по специальному заданию в зону проведения операции Объединённых сил в целях получения разведывательной информации. За это он получал деньги.

В СБУ считают, что Россию могут интересовать данные о новейших образцах оружия и военной техники, о местах дислокации, личном составе подразделений украинских военных.

Шпиона задержали «на горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи, — уточнили в СБУ.

Задержанного собираются обвинить в шпионаже. По решению суда он взят под стражу.

Ранее Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на Украину минимум три года. Как отмечается, это сделано «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины» и в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».