Российского певца Филиппа Киркорова не будут пускать на Украину минимум три года, заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Решение было принято ещё в июне и с тех пор не менялось, передаёт «Детектор медиа».

Отмечается, что это сделано «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины» и в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Ранее стало известно, что Киркорова включили в перечень 22 июня. Тогда сообщалось, что накануне этого требовала именно СБУ. Причины решения не указывались. Известно было только, что документ приняли 23 июня 2021 года. Российских артистов в список периодически вносят, когда соответствующее указание отдаёт СБУ.

Позже в спецслужбе пояснили , что артист поддерживал присоединение Крыма к России и регулярно приезжал на полуостров.

При этом Киркоров является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. Он говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода». Почётное звание на Украине Киркорову дал Виктор Ющенко после того, как в 2008 году Киркоров представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место.

Позже появилась информация от Министерства культуры и информационной политики Украины. Сообщалось, что государственный орган обновил перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Из чёрного списка тогда исключили и Киркорова. После этого СБУ заявила, что нужно дополнительно проработать вопрос.