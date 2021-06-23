Киркоров оказался угрозой для нацбезопасности Украины

Российский певец Филипп Киркоров оказался слишком опасен для Украины. СБУ попросило Министерство культуры и информационной политики страны внести его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Причины такого решения не указываются . Известно только, что решение принято 23 июня 2021 года. Российских артистов в список переодически вносят, когда соответствующее решение принимается в СБУ.

При этом Киркоров является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. Он ранее говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода». Почётное звание на Украине Киркорову дал Виктор Ющенко после того, как в 2008 году Киркоров представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место.

При этом Киркоров не любит, когда сравнивают его подопечных на Евровидении. Недавно он разозлился, когда журналистка сравнила его подопечную на Евровидении-2021 Наталью Гордиенко (представляет Молдавию с композицией Sugar) с украинкой Ани Лорак. Тогда представительница Киева покорила аудиторию сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и сильным вокалом.