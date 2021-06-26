Минкульт Украины исключил Киркорова из чёрного списка

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства. Из чёрного списка решили исключить российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает ТАСС.

Киркорова включили в перечень 22 июня. Накануне этого требовала Служба безопасности Украины. Причины решения не указывались. Известно только, что документ принят 23 июня 2021 года. Российских артистов в список периодически вносят, когда соответствующее указание отдаёт СБУ.

При этом Киркоров является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. Он говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода».

Судя по тому, что Киркоров пропал из списка спустя несколько дней после включения в него, вопрос решён.

Ранее сообщалось, что Киркоров отреагировал в личном Instagram-аккаунте на попадание в чёрный список — исполнитель спел на украинском языке. По его мнению, дело не в нём, а в ненависти властей соседнего государства к РФ.