Экипаж застрявшего в Южной Корее российского судна попросил о помощи

Российское рыболовное судно «Арго» с начала 2022 года находится в порту южнокорейского города Пусан. Экипаж жалуется на проблемы со снабжением, невыплату зарплат и просит помощи в репатриации, рассказал РИА Новости глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, ситуация с судном до конца неясна. Предполагается, что оно задержано после ремонта. Судовладелец экипажу не отвечает.

На борту находятся 15 человек. Они не получали зарплату в течение трёх-пяти месяцев. Размер задолженности составляет около 2 млн рублей.

Экипаж по сути брошен на рейде. Моряки просят оказать содействие в получении зарплаты и репатриации части экипажа, — сказал собеседник агентства.

Суханов добавил, что для разрешения ситуации профсоюз намерен обратиться в российское консульство в Южной Корее, а также в Международную федерацию транспортных рабочих.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали три российских судна и яхту. Подобные меры связаны с санкциями США и ЕС против бизнесменов из России и их имущества в Европе.