В России завели сотни уголовных дел против украинских силовиков Бастрыкин: около 700 украинских силовиков обвиняются в запрещенных методах ведения войны

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин рассказал ТАСС, что почти 700 украинских боевиков стали фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны. Он добавил, что обвинения вынесены на основе статьи УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Глава ведомства уточнил, что в настоящее время постановления о привлечении в качестве обвиняемых вынесены в отношении 403 человек.

На данный момент уголовное преследование осуществляется в отношении 680 лиц. Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 403 лиц, из них 188 очно. Заочно уже арестовано 136 обвиняемых, — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что данная статья УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с гражданским населением. По его словам, есть шансы, что заочно обвиняемые украинские боевики понесут наказание, «поскольку эти преступления не имеют срока давности».

Ранее сообщалось, что российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На своих страницах в различных социальных сетях размещал фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними.