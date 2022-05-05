В России ответили на сообщения о гибели солдат из-за разведки США Сенатор Карасин: США действуют против России руками украинцев

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

США действуют против России руками украинцев, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию о том, что из-за американских разведданных на Украине погибли российские военные. Это снова подтверждает, что Вашингтон хочет добиться своего с помощью украинцев, сообщил он в разговоре с Lenta.ru.

Выглядит это безобразно, но лишний раз подтверждает, чьими руками всё делается против Российской Федерации. И ещё раз доказывает, что руками украинцев в Вашингтоне хотят достичь своих абсурдных для современного мира целей, — сказал Карасин.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин рассказал, что США давно помогают Украине получать разведданные. Он предположил, что вмешательство американской стороны и НАТО в конфликт будет только усиливаться.

О том, что США предоставили Киеву разведданные, приведшие к гибели российских офицеров, 5 мая сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома. Число жертв издание не указало. При этом отметило, что в США выступают против ознакомления Украины с данными о «наиболее высокопоставленных» российских военных.