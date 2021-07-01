В РФ оценили способ США сбросить атомную бомбу на Москву

Космолёт X-37B Военно-воздушных сил США может внезапно сбросить атомную бомбу в заданный район России, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Издание отмечает , что в зависимости от модификации мини-шаттл может нести от трёх до шести атомных бомб.

Есть большая вероятность того, что американский космолёт Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России, — считают в еженедельнике.

Также в публикации утверждается, что подлётное время для подобного манёвра составит несколько минут.

Но самое главное — предотвратить внезапное нападение в этом случае будет практически невозможно даже самыми современными системами противоракетной обороны, — указывается в публикации.

Её авторы уверены, что Россия может не допустить подобную атаку, если создаст мощное плазменное и лазерное оружие. Кроме того, необходимо разместить в космосе спутники-инспекторы, которые будут следить за X-37B.

Ранее стало известно, что продвинутые системы оружия для космоса, в том числе лазеры и спутники-истребители, разрабатывают Россия и Китай. Об этом заявил начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд. По словам генерала, разработки РФ и КНР направлены на развитие собственного потенциала, позволяющего иметь те же преимущества в космосе, которые есть в настоящее время у США.