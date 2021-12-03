В Раде смеялись, когда министр обороны читал доклад о «российской агрессии»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, в какой обстановке министр обороны Украины Алексей Резников ознакомил нардепов с докладом об опасности «российского вторжения». Реакция коллег удивила, написал он в Facebook, отметив, что политики смеялись и весело разговаривали.

Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной «переворот», — пояснил Рабинович.

При этом Резников предупредил депутатов, что в январе Россия может напасть на Украину. Он назвал эскалацию вероятным, но не обязательным сценарием. По словам министра, у границ с Украиной сосредоточены свыше 90 тысяч российских военных.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США проявляет повышенную активность, делая заявления о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. И в такой ситуации важно наблюдать за тем, как и РФ, и Украина (а вместе с ней и коллективный Запад) ведут информационную войну то ли накануне вспышки боевых действий, то ли в рамках сложной политической и дипломатической игры.