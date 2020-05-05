В Раде рассказали, как Саакашвили обманул одесситов

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Шестой по счёту сын появился на свет у бизнесмена Илона Маска. Его мать — канадская певица Клер Элис Буше, известная под псевдонимом Граймс.

Новости о ребёнке Маск опубликовал в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей. Тот спросил, что нового о матери и малыше, на что Маск ответил: Несколько часов назад. Мама...