В Раде рассказали, как Саакашвили обманул одесситов

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили смог обмануть одесситов, когда возглавлял регион. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.
По его словам, жители Одесской области не находят цензурных слов при описании их жизни при Саакашвили. Рабинович в эфире канала NewsOne
Саакашвили — это теперь тоже часть нашей страны. Саакашвили — это часть наших ошибок и глупостей, но я никогда не думал, что мы вернёмся к этим ошибкам, потому что один раз — это более-менее, а второй раз — это фарс чистой воды, — прокомментировал депутат идею сделать экс-президента Грузии вице-премьером Украины.
Рабинович добавил, что Саакашвили нужен властям страны в качестве «продавца счастья», человека способного раздавать пустые обещания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Саакашвили высказался по поводу экономической ситуации в стране. По его словам, украинцам следует повзрослеть. Он отметил, что государство столкнулось с тяжёлой ситуацией из-за коронавируса. Кроме того, негативные последствия усилятся, так как ожидается неурожай.
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