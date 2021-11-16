В Раде раскрыли план Запада по остановке «Северного потока — 2»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад использовал кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии в качестве повода для остановки запуска газопровода «Северный поток — 2». С этой же целью раскручивается история о якобы готовящемся вторжении России на Украину, отметил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Здесь вопрос «Северного потока», который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной. Уже сегодня было заявление Соединённых Штатов, что нужно ввести санкции и остановить [«Северный поток — 2»], — подчеркнул Рабинович.

По его мнению, целью Запада является монопольное положение при поставках на Украину энергоресурсов.

Также депутат считает, что заявления о возможности войны с Россией выгодны и украинской власти. Это позволяет нагнетать панику в обществе, отвлекая население от внутренних проблем Украины.

Ранее стало известно, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооружённого столкновения с участием России, такую возможность допустил публицист Андреас Клут из Bloomberg. Он пояснил, что Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, «если захотят этого». Клут отметил, что в настоящее время США, НАТО, Евросоюз и их партнёры должны убедить Россию «не повышать ставки».