В Раде предположили, что Порошенко скроется в Москве
Депутат Рады Кузьмин: Порошенко может попытаться укрыться в Москве
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:46, 18 декабря 2021
Пётр ПорошенкоФото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предположил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко попытается скрыться от украинского правосудия. Экс-глава государства может счесть возможным окольными путями через Турцию добраться до Москвы, отметил он в Facebook.
Порошенко, похоже, прочёл мой пост на ФБ(Facebook. — NEWS.ru)и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев — Стамбул. Оттуда на Москву? — говорится в его сообщении.
Кузьмин прежде призывал Порошенко готовиться к неприятностям, поскольку власти в Киеве, по мнению депутата, могут начать уголовное преследование экс-президента.
Ранее стало известно, что Пётр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Следователи Государственного бюро расследований Украины 17 декабря попытались вручить ему повестку на допрос, после чего политик вылетел в Турцию. В его партии «Европейская солидарность» заявили, что турне Порошенко по Европе было давно согласовано.