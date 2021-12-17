В Раде предположили, что Порошенко скроется в Москве

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Представители Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 декабря попытались вручить ему повестку на допрос, после чего политик вылетел в Турцию, сообщила в Facebook пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

В партии уверяют, что турне Порошенко по Европе было давно согласовано. Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведёт ряд...