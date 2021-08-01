В Раде посетовали на зависимость Киева от электроэнергии из РФ

Депутат Верховной рады Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш» заявил, что из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок электроэнергии из РФ.

Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно, — отметил Волынец.

Он оценил запасы угля у тепловых электростанций страны в почти 800 тысяч тонн, хотя потребность в объёмах оставляет три миллиона тонн. По его мнению, не пополняются запасы якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.

Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки, — подчеркнул Волынец.

Также ещё одной из причин кризиса в отрасли он считает действия украинских спекулянтов. В летний период они нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, пояснил депутат.

Ранее стало известно, что в отопительный сезон на Украине цены на услуги ЖКХ вырастут на 70%. Об этом заявил Михаил Волынец. Депутат напомнил, что в начале июля из-за действий спекулянтов в стране не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся и пять блоков АЭС. «Несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений, добавил Волынец.